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國發會擬盤點政策工具 將新創業者推向成熟期

發稿時間：2018/06/15 12:53

最新更新：2018/06/15 12:53

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）國家發展委員會主任委員陳美伶今天表示，外界關注新創草創期後、成熟期前，資源的缺口並未補上，她將盤點政策工具，把更多新創業者推向成熟期，讓政府成為新創最佳盟友。

新創事業的發展模式可概分為4階段，第一階段為草創期，又被稱作種子期，指的是新創事業概念萌芽的時期；第二階段稱作創建期，開始步入研發展品；第三階段為擴充期，努力擴充設備、量產；第四階段成熟期，則是公司已經開始銷售、獲利，甚至規劃上市。

陳美伶今天在創投公會會員大會進行專題演講，談到扶植新創的做法時，她表示，除了行政院今年端出的優化新創事業行動方案，她也持續和新創業者接觸，傾聽他們的需求與想法。

新創業者向陳美伶反映，過去新創事業苦於草創期資金不足，政府確實相繼投入不少資源，如國發基金推出創業天使計畫，而後再推創業天使投資方案，陳美伶也承諾，如果錢用完了，會再繼續編列預算。

不過，新創業者表示，現在有很多資源投注在新創事業早期發展，反而在創建期、擴充期的階段，缺乏協助讓他們繼續走下去。

陳美伶表示，這段期間，新創業者往往研發已經有相當成果，但還未能真正獲利，只缺一小部分，就能往前邁進；政府希望能推他們一把，因此她會開始盤點新創的生命週期中，需求在哪邊，並研擬如何運用政策工具給予協助。

陳美伶說，補助只是其中一個做法，也可能有其他政策工具可以協助，她盤點時不會只限於國發會內部，也將參考其他部會擁有的資源，目的就是給新創更多助力，讓他們不只是研發新產品，更可以變成新的產業商機，進而帶動經濟發展、提升競爭力。（編輯：蘇志宗）1070615

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