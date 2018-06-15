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不畏A股磁吸效應 外資買超台股近百億

發稿時間：2018/06/15 14:57

最新更新：2018/06/15 14:57

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（中央社記者蔡怡杼台北15日電）MSCI今年5月的季度權重調整，調降台股權重，加上MSCI納入中國A股，外界擔憂恐對台股造成資金排擠效應。金管會今天表示，台股6月來價量齊揚，外資買超98.1億元、近百億。

台股今年持續力挺萬點大關，然而，資本市場利空頻傳，不僅外資今年前五月淨匯出13.89億美元、明晟（MSCI）5月季度權重調整中，台股在亞洲（日本除外）指數及全球新興市場指數權重分別下降0.25個百分點及0.21個百分點。

同時，MSCI全球市場指數納入中國A股226檔個股，納入比例為2.5%，並自6月1日正式生效，9月3日納入比例將提高至5%，外界高度關注A股入MSCI後對台股的資金排擠效應。

金融監督管理委員會今天發布上市櫃公司107年5月份營業收入成長情形及近期證券市場表現概況，新聞稿指出，上市櫃公司營收及稅前淨利持續成長，台股整體基本面良好，因此自MSCI於107年5月底進行季度權重調整及納入A股以來，台股仍呈現價漲量增及外資買超的情形。

根據金管會統計，上市櫃公司5月單月營收成長幅度都有14%，累計前五月營收也有9％至10％左右的增幅，合計上市櫃公司首季稅前淨利約5241億元，年增幅也有14.21％，至5月底，台股本益比約15.36倍，屬合理，另外現金殖利率達4.05%，顯示台股整體基本面良好。

金管會指出，MSCI於107年5月底進行季度權重調整及納入A股後，截至6月14日，台股加權股價指數為1萬1013.98點，較5月底1萬874.96點，上漲139.02點、漲幅1.28%、櫃買指數亦上漲1.03%，至於集中市場及櫃買市場6月日均成交量合計約2176億元，月增321億元、增幅17.3%。

另外，截至6月14日止，外資於上市、櫃市場分別買超約71.3億元及26.8億元，合計買超約98.1億元。（編輯：林沂鋒）1070615

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