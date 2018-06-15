台化股利創7年新高 洪福源憂生存空間受限

（中央社記者韋樞台北15日電）台化公司今天股東會通過每股配發7元現金股利，創7年新高，並通過董事改選。副董事長洪福源表示，外部環境未改善，台化生存空間受限，已無法在台灣做大型投資，只能赴海外。



台化去年獲利創歷年新高，稅後歸屬母公司業主綜合損益為新台幣707.07億元，每股稅後盈餘(EPS)達9.33元，每股配發現金股利7元，創7年來新高，僅次於2011年配發7.5元水準。



台化股東會中順利完成15席董事改選，包括王文淵、王瑞瑜、王文潮、王文祥、洪福源、黃棟騰、方英達、呂文進、李青芬、潘金華、簡維庚、張宗遠12席董事，以及陳瑞隆、黃輝珍、簡太郎3位獨立董事。



洪福源表示，今年雖然全球景氣持續回溫，中國大陸推動產業調結構，穩中求進朝高質量發展，對市場拓展屬樂觀，但也要關注影響景氣的變動因素，包括美國持續升息、稅改及保護主義抬頭、國際油價的起落、匯率變化等，以適時調整營運方向。



洪福源指出，台灣經濟成長率低於全球平均值，政府尚未提出對策帶領企業走出困境，兩岸關係一直沒有進展也影響了台化的生存空間。在台灣，台化已無法做大型投資，將持續做改善生產結構的去瓶頸及循環經濟改善案的投資。



他強調，為了永續經營，台化持續投資是必要的，在美國路易斯安納州及大陸寧波計劃的投資案將積極推動，特別是寧波計畫中部分原料產量將擴增，以確保未來台化的發展。



他說，台化今年首季營收989億5655萬元，年增約11%，目前看來第2季不會比第1季相差太多，下半年仍樂觀看待，加上今年台化推動人工智慧生產模式，可逐步增加效能，循環經濟改善環保排放仍將是台化重點工作。（編輯：張良知）1070615