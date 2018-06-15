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華府將公布最終關稅清單 美中對峙升高

發稿時間：2018/06/15 15:49

最新更新：2018/06/15 15:49

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國預定今天公布最終中國產品關稅目標清單，但川普是否會暫時按兵不動，當成和北京談判的策略，目前還不確定。

「華爾街日報」（WSJ）引述知情人士的話披露，這項清單今天傍晚已經拍板，將對價值約500億美元的中國輸美產品造成衝擊，和今年3月宣布的金額相符。

中國外交部長王毅呼籲華府，避免在貿易上造成「雙輸」的作法。

川普經常出爾反爾，往往先出言威脅，後來又退卻，反之亦然，但他似已下定決心要對北京採取強硬態度。

喬治城大學（Georgetown University ）美中關係專案計畫主任韋德寧（Dennis Wilder）說：「現在我們看到的是討價還價的過程，川普團隊發現持續對中國施壓，中國端出的方案變得越來越好。」

這位前中央情報局（CIA）東亞事務資深官員告訴法新社；「我的臆測是川普政府將會宣布，但不會實施。他們想給中國多一點時間。」

川普3月宣布將對中國輸美價值約500億美元商品加徵25%關稅，以懲罰中國竊取美國技術和強制技術轉移。

北京旋即揚言對美國出口到中國同等價值的商品課徵關稅。川普接著宣布加碼，揚言再對另外100億美元的中國輸美產品加徵關稅。

美國貿易代表署4月公布大約1300項產品的初步關稅目標清單，其中70%來自核子反應爐、電機和光學設備等類別。

然而，這項清單在經過公眾諮詢期後將修改，以減少對美國企業和消費者的衝擊。CNBC今天報導，川普官員計畫對這項清單進行篩選，以縮減至800至900項產品。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）中國經濟專家羅迪（Nicholas Lardy）說：「我想中國已經搞不清這個政府要什麼。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070615

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