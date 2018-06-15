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宏達電DeepQ辦比賽 深耕台灣AI人才

發稿時間：2018/06/15 16:02

最新更新：2018/06/15 16:02

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（中央社記者江明晏台北15日電）宏達電開發人工智慧DeepQ平臺，支持台灣的人工智慧(AI)教育，加強產學合作交流，今天舉辦首屆DeepQ深度學習競賽頒獎典禮，深耕培育台灣AI人才。

人工智慧因近期深度學習的成功，再度成為社會上關注的焦點，更是學生競修熱門課程，HTC電子健康醫療事業部DeepQ開發人工智慧平臺DeepQ AI平臺，提供台大電機系和資工系人工智慧相關課程使用，並與台大電機系助理教授李宏毅和資工系助理教授陳縕儂共同舉辦首屆DeepQ深度學習競賽，在將近20個組別、超過70位台大學生的參與下，最後共有27位學生獲獎。

李宏毅表示，深度學習的訓練時常需要大量的運算資源，但學生不一定有足夠的運算資源可以完成作業，而機器學習這門課修課人數有近400人，學校無法提供如此龐大的運算支援，上學期有DeepQ AI平臺的支持，讓學生們可以更專注於演算法的理解、設計、創新。

這次比賽針對醫學影像分析（Medical Image Analysis）和擴增實境（Augmented Reality）兩大主題切入。

獲獎的台大電機系學生莊政彥表示，DeepQ比賽題目具有學術挑戰性兼具商業應用的實際性，且有機會與多位資深業界工程師交流學習，從中得到很多課堂上學不到的寶貴知識及經驗。

目前DeepQ AI平臺除了已供臺大課程使用外，也提供給清大電機系助理教授孫民的課程使用。

HTC健康醫療事業部總經理張智威和DeepQ AI資深經理周俊男共同表示，DeepQ AI平臺自動化機器學習擁有多項優勢特色，用戶只需上傳標記數據，其他由平臺自動解決，包括預處理和清理數據、選擇合適的模型、優化模型超參數、GPU資源規劃調度以及後處理機器學習模型等。（編輯：郭萍英）1070615

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