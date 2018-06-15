宏碁登美電競龍頭 董座：今年充滿機會

電腦品牌廠宏碁15日舉行股東常會，董事長陳俊聖說，今年是充滿很多機會的一年，宏碁電競筆電已連續3週登上美國市場第一名，且連續2週市占率超過3成。中央社記者吳家豪攝 107年6月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天說，今年是充滿很多機會的一年，除了電競筆電連續3週登上美國市場龍頭，旗下新事業也陸續上櫃或上市，未來3到5年將組成集團艦隊。



陳俊聖去年6月接任宏碁董事長，今天首次主持股東常會，展現一如以往的高效率，僅花一個多小時就開完股東會；現場股東關心的不外乎宏碁旗下新事業上櫃或上市計畫、高毛利的電競產品能否維持好表現等，陳俊聖也逐一解答。



陳俊聖說，宏碁轉型的第一階段是力求本業轉虧為盈，接下來在突圍過程中，找到電競產品這塊很好的生意，去年宏碁電競營收超過新台幣200億元，而且有獲利，讓公司再次感到年輕。



對陣俊聖而言，宏碁要成為永續經營的公司，就需要非個人電腦（PC）相關的新事業來推升成長動能。他認為，未來3到5年，宏碁將不再是單一公司，而是轉型成由許多上市櫃公司組成的的集團艦隊，希望過程中能幫股東創造價值、幫員工找到好的發展平台，同時能善盡宏碁的社會責任。



他透露，宏碁今年初發下豪語，要在全球第二大電競市場美國登上第一名，如今已顯現初步成果；根據第三方市調機構的數據，宏碁電競筆電已連續3週在美國市場登上第一名，且連續2週市占率超過3成，在全球第三大電競市場德國也以市占率20%到30%穩居龍頭，希望這股能量可以延續下去。



展望今年市況，陳俊聖不諱言，整體PC市場頂多持平，甚至可能小幅衰退，而宏碁會設法抓住市場上幾個亮點，包括商業應用、Chromebook筆電、電競、輕薄筆電等，樂觀看待今年充滿很多機會，並期待宏碁表現能優於市場。（編輯：郭萍英）1070615