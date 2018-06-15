農委會：保障稻穀餘量每百台斤930元收購

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）農委會副主委陳吉仲今天宣布，農民繳交公糧後稻穀餘量，以每百台斤新台幣930元保價收購，農民也可領取直接給付每公頃1萬3500元，糧商亦有補助作業費用，全面啟動顧稻專案。



一期稻作正值採收期，最近天氣不穩定，農民忙著採收，深怕辛苦耕耘的稻作遭殃，連帶引發稻米品質與價格可能受影響的質疑。



雲林縣政府日前主動協調稻穀收割事宜，並籲請中央提高公糧收購量，行政院農業委員會副主委陳吉仲下午由農糧署官員陪同到雲林，宣示政府對一期作稻穀收購政策。



雲林縣副縣長丁彥哲表示，雲林縣政府上週向中央反映一期稻作收割情形，農委會主委林聰賢日前南下雲嘉，達成因應政策共識，副主委今天到雲林，明確宣示政策，希望農民不要恐慌，政府會站在農民角度思考，周全因應。



陳吉仲指出，在保證收購價格的既有措施之外，額外餘量以每百公斤930元價格收購濕穀，有把握今年的稻米收入比去年高，從台南、高雄、屏東等已採收地區的糧價可對照，政府一定讓稻米價格支撐在每百台斤930元以上。



除了濕穀收購價格保障，陳吉仲並指出，最近天氣變化大，農民積極收割，農糧署設立統一窗口調度公糧收購，不會讓農民大排長龍；再者，也會對農會及糧商等公糧業者，補助烘乾及儲運作業費每百台斤各10元。



陳吉仲呼籲農民，絕對不要搶收，以免造成成熟度不夠、品質不佳，連帶使價格受影響，農委會針對豪雨或颱風造成災害有災害補助收購及天然災害救助辦法，農委會計算過若受災影響，兩項措施的救濟絕對比原有收入要好，希望農民不要因為天氣搶收。



丁彥哲表示，政府全面啟動顧稻專案，除了前述措施，若農民不願繳交公糧，也可以領取直接給付每公頃1萬3500元，將收成稻穀交給一般糧商收購，以確保農民收益。（編輯：施燕飛）1070615