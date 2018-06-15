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三星攜手文華東方 首創科技美食宴

發稿時間：2018/06/15 16:46

最新更新：2018/06/15 17:06

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台灣三星首度跨足精緻餐飲（Fine Dining），攜手台北文華東方酒店，導入AR、VR、AI等技術，首創科技美食激盪的五感饗宴，透過手機螢幕，牛肝菌等食材還會生動地跳入眼前湯碗。中央社記者江明晏攝　107年6月15日台灣三星首度跨足精緻餐飲（Fine Dining），攜手台北文華東方酒店，導入AR、VR、AI等技術，首創科技美食激盪的五感饗宴，透過手機螢幕，牛肝菌等食材還會生動地跳入眼前湯碗。中央社記者江明晏攝　107年6月15日

（中央社記者江明晏台北15日電）台灣三星首度跨足精緻餐飲(Fine Dining)，攜手台北文華東方酒店，導入AR、VR、AI等技術，首創科技美食激盪的五感饗宴，透過手機螢幕，牛肝菌等食材還會生動地跳入眼前湯碗。

台灣三星首度跨足Fine Dining餐飲，攜手台北文華東方酒店米其林一星餐廳雅閣，由首席主廚謝文設計專屬 #LetsGold星級菜單，選用台灣在地食材，再結合三星旗艦機Galaxy S9+、全景相機Gear 360、虛擬實境Gear VR及AR技術、The Frame美學電視等科技串聯，打造五感體驗的美食饗宴。

三星這次將VR(虛擬實境)、擴增實境(AR)等技術導入用餐情境，踏入包廂後，在AR Emoji虛擬人偶版的主廚謝文的帶領下，享受美食與科技激盪的火花。

舉例來說，用Galaxy S9+手機鏡頭拍攝湯品，即可透過螢幕看到牛肝菌、姬松茸等食材生動地跳入眼前湯碗，在品嚐焗烤龍蝦前，透過VR裝置就能先看看徜徉在蔚藍大海裡遨遊的龍蝦；品嚐牛柳粒搭佐美酒，還能一邊品嘗一邊透過手機Bixby快速查詢葡萄酒的產地及年份。

三星主管受訪時指出，賓客用餐時，先體驗三星科技產品與美食佳餚的互動，因此溫度上的保持更顯重要，因此選用法國麗固(LEGLE FRANCE) 如意系列餐盤做為盛盤器皿。

美食評論家費奇表示，用五感體驗與科技巧妙「與食俱進」、從食材挑選到廚藝演繹，完全身歷其境，這是台灣前所未見的，在地食材、新鮮直送讓美食跨越國界、克服哩程問題，加入科技角度體驗讓食物變得好好玩，美味更上乘。

三星表示，自6月25日起至7月15日止，點食晨金#LetsGold五感饗宴限時限量推出，搶攻喜愛科技與美食的頂級客群。（編輯：林沂鋒）1070615

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