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中嘉案再送NCC審查 市場競爭將納考量

發稿時間：2018/06/15 17:10

最新更新：2018/06/15 17:10

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）中嘉網路交易案已送進國家通訊傳播委員會（NCC），NCC表示，未來審查重點會放在投資架構、資金來源、有無觸及黨政軍條款等，對市場競爭的影響也會一併納入考量。

中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權，確認買主有達勝集團董事長郭冠群、宏泰企業執行常董林鴻南、前東森總經理陳繼業及弘倉有限公司董事陳榮泉。

不過NCC副主委翁柏宗表示，目前此案還在蒐集資料研析階段，尚未提委員會，時程上也較難掌握何時可以進入大委員會審查。

至於未來NCC審查中嘉案的關注事項，翁柏宗說明，將依廣電法23條授權訂定的「有線廣播電視系統經營者營業讓與合併及投資案件准駁標準」來進行審查；除了解投資架構、資金來源、有無觸及黨政軍條款外，也會綜合考量市場競爭、消費者權益、公共利益，以及該系統業者先前在營運計畫書所承諾的事項等因素來審酌。

中嘉案一路走來相當坎坷，旺旺集團、頂新集團與遠傳電信都曾經有意向安博凱購買中嘉股權，但均以破局收場，這次是中嘉第4次交易案，NCC這關將是關鍵。

翁柏宗說，NCC也將召開學者專家諮詢、公聽會及聽證會等，確保程序周延。（編輯：張均懋）1070615

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