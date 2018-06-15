投資印度太陽能計畫 軟銀豪砸千億美元

（中央社東京15日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，日本電信及網路巨擘軟體銀行公司打算對印度一項太陽能計畫投資600億至1000億美元；軟銀希望將觸角伸向各個領域。



在這則報導傳出前，軟銀（SoftBank）3月已宣布將與沙烏地阿拉伯合作，大手筆投資一項太陽能計畫。軟銀創辦人稱，這是全球規模最大的太陽能計畫。



日本放送協會報導，對印度的這項大筆投資案將由軟銀和沙烏地阿拉伯共同出資，雙方已合夥設立願景基金（Vision Fund）作為投資工具。



對此報導，軟銀發言人不予置評。



日本放送協會表示，等到細節確定之後，這個消息可能會由軟銀和印度政府宣布；但報導並未給出時間表。



法新社報導，在執行長孫正義領導之下，軟銀從最初的軟體公司，日益被視為投資公司，為核心事業之外的廣泛企業和項目挹注資金。近年來，軟銀已與法國機器人公司Aldebaran和中國電商巨頭阿里巴巴集團（Alibaba）完成交易。



孫正義3月在沙烏地阿拉伯表示，將投資「歷來規模最大的太陽能計畫」。



這項計畫力求迄2030年擁有200GW（GW為十億瓦）裝置容量，2018年著手建造，明年開始運轉。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070615