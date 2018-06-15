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微星電競桌機出貨 今年估增3到5成

發稿時間：2018/06/15 18:02

最新更新：2018/06/15 18:02

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電競領導品牌微星今天舉行股東常會，董事長徐祥說，微星會以完整產品線來應付電競市場的挑戰和競爭，看好電競自有品牌桌機出貨今年將成長至少30%到50%。

微星2017年營收新台幣1064.2億元，年增4.1%；營業毛利150.31億元，年增0.5%；營業淨利56.13億元，年增1.7%；稅後淨利49.37億元，年增1%；每股盈餘（EPS）5.84元。

徐祥表示，微星去年整體營運遇到很多挑戰，包括新台幣升值、零組件漲價及同業競爭等，營收及獲利成長幅度不像以往能達10%到20%，整體表現不如預期，希望股東見諒。

據他觀察，去年5月起的虛擬貨幣挖礦潮，帶動微星顯示卡去年銷售，很多高階產品甚至整體出貨成長都超過一倍，挖礦需求持續到今年3月底至4月初，4、5月後因為各國政府陸續管制挖礦，需求才下滑。

徐祥認為，對微星而言，唯一比較挑戰的是要面對市場競爭，目前投入電競市場的廠商相當多，微星會以完整的產品線來應付這些挑戰和競爭。

徐祥坦言，以前微星營運有一半來自OEM（原始設備製造）的生意，所以微星投入電競、尤其是系統桌機的電競事業會有一些顧慮；隨著這幾年微星電競事業慢慢有起色，加上整體PC（個人電腦）市場競爭激烈，微星深知不能硬拚，只好放棄一些獲利較差的OEM生意，導致OEM營收占比下降，但微星整體還是成長。

徐祥指出，電競市場每年成長約10%到20%，微星表現優於市場平均成長率，推估電競自有品牌桌機出貨今年至少會成長30%到50%。

在毛利方面，徐祥認為，微星今年以來表現還不錯，雖然第2季市場相對較淡，微星也不會考慮殺價競爭，目標是維持整個公司的品牌形象，讓價格更穩定，即使出貨量可能受淡季影響而下滑，仍看好迎來旺季時出貨將回升。（編輯：郭萍英）1070615

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