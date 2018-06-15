陳吉仲：保價收購稻穀 補助嘉義農會運費

（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）天候因素使農民搶割一期稻作，農委會副主委陳吉仲今天與嘉義縣各農會協調達成共識，除了由各農會保障每百台斤新台幣930元收購價格外，並補助運費。



民進黨籍立委陳明文、蔡易餘，以及民進黨嘉義縣參選人翁章梁日前邀請農委會主委林聰賢南下嘉義縣，協調各農會穩定糧價會議，達成計畫收購、輔導收購和餘糧收購三種公糧都交，所剩濕穀只要含水率30％以內，由農會保障每百台斤930元收購價格，但運作後，不同農會遇到不同技術狀況。



因此，陳吉仲到嘉義縣朴子農會，並邀請嘉義縣政府農業處及各農會出席，與會的包括各鄉鎮市農會總幹事，針對各農會所提疑慮予以解決。



陳吉仲與嘉義縣各農會總幹事協調，達成三點共識，包括計畫收購、輔導收購和餘糧收購外所餘濕穀，除保障每百台斤930元收購價格外，農會在處理調度、運費及整個作業上，若有運出部分，每百台斤補助20元，若無法計算運出部分，每百台斤補助10元，可由農會二擇一自行評估計算方式。



第二點是農委會將提供單一窗口，24小時隨時協助嘉義各地區農會收購公糧，甚至自營糧收購時，所需要的車輛緊急調度問題。



第三點是農會只要挺農民，農委會百分之百挺農會，在所有執行過程中，農委會絕對會全力支援所有農會，未來在各項業務上彈性處理，予以最大協助。（編輯：施燕飛）1070615