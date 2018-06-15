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台灣蟬聯第5大債權國 有助企業海外融資

發稿時間：2018/06/15 18:55

最新更新：2018/06/15 18:55

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（中央社記者邱柏勝台北15日電）台灣去年國際投資淨資產部位達1兆1808.2億美元，年增740.9億美元，續創歷史新高，蟬聯全球第5大債權國。央行指出，台灣國際投資淨資產高，對信評或企業海外融資皆有助益。

國際投資部位是記載一國央行、銀行部門、政府部門、民間部門對外持有金融資產與負債的存量統計。

央行今天公布106年底國際投資部位，台灣對外資產總額1兆9826.7億美元，年增1934.1億美元或10.8%，主因居民對外證券投資增加，其中又以壽險業投資海外有價證券占比最高。此外，去年國際股市表現不錯，國外證券價格上揚，也導致台灣對外資產總額增加。

對外負債方面，去年底總額8018.5億美元，年增1193.2億美元或17.5%，增幅更大。對此央行經研處副處長蔡烱明表示，去年5月以來台股上萬點，外資持續淨匯入並增持台股，股價上揚後市值增加。由於國際投資部位是以市值評價，台股市值增加，也會導致對外負債總額增加。

在對外資產與對外負債兩相互抵後，台灣去年底國際投資淨資產部位為1兆1808.2億美元，年增740.9億美元或6.7%，續創歷史新高，並蟬聯全球第5大債權國。

蔡烱明指出，國際投資淨資產高的國家，對信用評等有加分作用，有助於企業至國外融資，發債時也能獲得較好的條件，而這也是「藏富於民」的一種表徵。

去年底全球國際投資部位淨資產排名，前10名依序為日本、德國、中國大陸、香港、台灣、挪威、瑞士、新加坡、荷蘭及沙烏地阿拉伯。前10大淨負債國則為美國、西班牙、澳洲、巴西、法國、愛爾蘭、墨西哥、土耳其、印度及英國。（編輯：張均懋）1070615

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