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菲律賓多商機 台灣精品形象日引人潮

發稿時間：2018/06/15 19:25

最新更新：2018/06/15 19:53

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國貿局及外貿協會在馬尼拉主辦為期2天的「台灣精品形象日」，吸引菲國買家洽商。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年6月15日國貿局及外貿協會在馬尼拉主辦為期2天的「台灣精品形象日」，吸引菲國買家洽商。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年6月15日

（中央社記者林行健馬尼拉15日專電）台灣精品進軍菲律賓今年邁入第5年，國貿局及外貿協會今天起在馬尼拉舉辦為期2天的「台灣精品形象日」，吸引菲國潛在買家參與。

活動在馬尼拉新興發展區「波尼法西奧堡地球城」（BGC）的SM商場舉行，駐菲代表處經濟組長王耀輝、外貿協會駐菲主任陳明淵、台商團體與僑界代表、菲律賓商工總會（PCCI）代表及菲國買家出席。

陳明淵表示，台灣精品形象日是貿協駐點馬尼拉台灣貿易中心第一次結合B2B、B2C及講習會的三合一活動，希望能達到加乘效果。

華碩、技嘉、光陽、喬山等28家台灣品牌在活動中展出新品，以「聰明生活、智慧科技」為主題，主打智慧科技優質產品，吸引40家媒體採訪，87家來自資通訊、家電、建設相關買家到場。

尋找進口機會的廠商代表李察．吳（Richard Go）向中央社記者表示，看到許多有吸引力的產品，品質非常好，價格視進一步洽談而定，也可以有競爭力。

王耀輝表示，台灣精品都是國內精挑細選而出，品質、設計、外觀及實用性都很突出，相信廠商會按照市場研究制訂價格，政府將與廠商共同找出適合菲國需求的產品來推廣，讓菲律賓人長期使用。

貿協指出，菲律賓經濟高速發展，2017年GDP成長率達6.7%，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）積極發展智慧城市、基礎建設，產業機會大增，中產階級擁有消費力，菲國是全球商家必爭之地。

活動首日成果豐碩，菲國大型醫院決定全院替換建準雙流新風機，以隔絕PM2.5；大通電子也吸引其他通路買主，促成超過176場次洽談會；旅趣生活展出快拆式兩用登機箱，一個上午就有15家潛在買主接洽。

菲律賓人喜愛籃球運動，馬尼拉台灣貿易中心下月將首創「台灣精品籃球營」，除舉辦青年籃球賽、介紹台灣運動休閒產品外，也將安排菲國職籃PBA球星到場，讓菲人愛上台灣及台灣品牌。（編輯：廖漢原）1070615

台灣精品進軍菲律賓邁入第5年，國貿局及外貿協會15日在馬尼拉新興發展區BGC主辦為期2天的「台灣精品形象日」。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年6月15日台灣精品進軍菲律賓邁入第5年，國貿局及外貿協會15日在馬尼拉新興發展區BGC主辦為期2天的「台灣精品形象日」。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年6月15日
國貿局及外貿協會15日在馬尼拉舉辦「台灣精品形象日」，左起外貿協會駐菲主任陳明淵、駐菲代表處經濟組長王耀輝，及菲律賓商工總會代表馬德蘭薩凱（Danilo Madlansacay）舉杯預祝活動成功。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年6月15日國貿局及外貿協會15日在馬尼拉舉辦「台灣精品形象日」，左起外貿協會駐菲主任陳明淵、駐菲代表處經濟組長王耀輝，及菲律賓商工總會代表馬德蘭薩凱（Danilo Madlansacay）舉杯預祝活動成功。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年6月15日
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