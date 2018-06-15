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FII在陸上市 金管會：關注對鴻海營運影響

發稿時間：2018/06/15 19:57

最新更新：2018/06/15 20:50

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（中央社記者蔡怡杼台北15日電）針對媒體社論「顧立雄不關心FII在大陸上市」，金管會晚間發出新聞稿強調，該報導曲解主委談話，金管會關注焦點在於FII上市是否影響鴻海營運業務及獲利，而非FII的市值。

聯合報今天社論以「顧立雄不關心，蔡英文也不在乎嗎？」為題指出，鴻海集團旗下的富士康工業互聯網（FII）最近在大陸Ａ股上市，籌資規模與吸引投資人目光的能力，堪稱今年兩岸資本市場的頭等大事。然而，蔡政府對此事卻沒有太多關注，甚至裝作視若無睹。

該社論並指出，當愈來愈多企業在台股減資，乃至優秀台灣企業可能轉往海外籌資，許多台股投資人都感到憂心忡忡，擔心資本市場與產業發展空洞化。面對這樣的擔憂，金管會主委顧立雄卻絲毫不以為意，他回應說，FII上市後的市值多少，「不是我們care的」。

對於該社論，金管會晚間發出新聞稿澄清指出，報導顯有曲解金管會主委的談話。金管會表示，鴻海旗下富士康工業互聯網股份有限公司(FII)於上海證券交易所上市，因鴻海為台灣上市公司，金管會關注焦點在於FII的上市是否影響鴻海營運業務及獲利情形，而非FII的市值。

金管會指出，FII是鴻海因應互聯網產業發展，整併在大陸子公司業務後於大陸資本市場掛牌，且鴻海對FII持股雖自94%下降至85%，約下降9個百分點，但組織整併後有助鴻海相關業務獲利的提升，對該公司整體獲利仍有正面效果，金管會將持續注意後續影響。

同時，金管會也強調，未有企業減資潮的情況，根據統計，今年截至5月底止，已有25家上市櫃公司掛牌，上市櫃公司國內外募資申報生效案件共60件，金額為新台幣2047.68億元，與去年同期的上市櫃公司國內外募資申報生效案件共61件、金額1563.80億元，有大幅成長。

至於減資的部分，金管會表示，104至106年度上市櫃公司實際辦理現金減資家數分別為24家、28家及37家，107年上市櫃公司已宣布辦理現金減資家數為34家，未有明顯增加。

為強化國內資本市場競爭力，金管會表示，已積極推動大型無獲利公司上市櫃等多項措施，並推出金融發展行動方案，重點包括營造友善投資環境，推動制度與國際接軌；擴大金融創新，促進商品多元化；形塑公司治理文化，提升台股能見度；增加整併誘因，提升產業競爭力。金管會將持續營造最適上市櫃環境，擴大資本市場規模，以提升台灣資本市場國際化與競爭力。（編輯：張均懋）1070615

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