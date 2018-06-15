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川普對中國課高關稅 美國農團：紮紮實實的恐懼

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美中互課高關稅 美官員批北京製造問題

發稿時間：2018/06/15 22:52

最新更新：2018/06/15 22:52

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（中央社記者鄭崇生華盛頓15日專電）美國宣布對中國價值500億美元商品課徵25%關稅後，中國也祭出同等報復措施，外界憂心美中互課關稅引發貿易戰，美國資深官員表示，中國才是製造問題的始作俑者。

美國總統川普今天宣布，對中國價值500億美元的商品開徵25%的進口關稅，美國貿易代表署（USTR）更點名就是針對「中國製造2025」計畫而來。

美國貿易代表署資深官員在電話簡報會中列舉中國的四大罪狀，不只以國家資本及舉國體制又偷又買美國的商業機密及智慧財產權，還施壓美國企業，更對在中國經營的美國企業製造不公平的競爭環境。

官員表示，總統川普上任後、美國透過許多不同管道清楚向中國表達上述相關問題必須解決處理，美國不是沒給過中國機會，雙方應合作解決問題，然而，中國一直錯失良機。

官員說，採取關稅的方式，就是希望中國改變「中國製造2025」這一扭曲市場的產業政策，並以具體作為改變對美國企業在市場准入上製造的障礙。

對於中國宣布將採取同等價值的關稅報復反制，有記者問，川普警告美國會還擊，是否指另外針對價值1000億美元產品課徵關稅將付諸實施，官員並未證實或否認，僅強調不是美國要打貿易戰，中國在強迫技術轉移、製造不公平競爭環境及竊取美國的智慧財產權上，才是製造問題的始作俑者。

官員說，在智慧財產權、創新及科技上，美國的四大發現包括中國確實向美國高科技產業與航空業施壓，要求技術轉移；二是美國企業想在中國市場推出產品或服務，無法和中國企業享有同等待遇；三是中國以國家資本的舉國體制，在美國大肆蒐購美國企業的智慧財產權；四是中國侵擾或以網路駭客的方式，竊取美國企業的商業機密，獲取利益。

儘管川普上週在七大工業國集團（G7）加拿大峰會上、和傳統盟邦如歐洲與加拿大因貿易引起的言語衝突達新高峰，不過，官員表示，在中國製造不公平的競爭環境上，美國仍會與盟國合作，繼續藉由世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制，共同迎戰中國。（編輯：郭中翰）1070615

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