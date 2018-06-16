加州小鎮喊賣 要價不到百萬美元

（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）近年加州房價飆漲，寸土寸金，北加舊金山一棟公寓價格動輒百萬美元起跳，但是位於加州西部山區，面積達300英畝的小鎮塞羅戈多喊賣，售價僅92萬5000美元。



根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）的網站SF Gate報導指出，塞羅戈多（Cerro Gordo）的價位說明，若是能負擔舊金山的小公寓，也能買得起一座300英畝小城。



報導說，塞羅戈多位於加州西部因約山區（Inyo Mountains），這個地方在19世紀因採礦而聞名，1865年間，塞羅戈多的山谷被發現蘊藏銀礦，引來源源不絕的人潮，此地因此曾被譽為是通往洛杉磯的銀線（silver thread），人口曾達到5000多人。



但好景不常，1877年銀價大跌，使得塞羅戈多的榮景猶如曇花一現，目前這個地方只剩下20多棟建築物，包括教堂、小酒館、旅館等。



報導並形容，如今沒有人氣的塞羅戈多猶如鬼城，不過小鎮外觀仍保持相當完整，博物館內仍收藏著許多工藝品。



房地產仲介說，這是個可坐擁大西部與美國歷史的千載難逢好機會，地主希望接手的人能懂得欣賞並珍惜這歷史遺跡。



塞羅戈多小鎮於6月4日公告喊賣，根據房仲目前張貼的資訊，目前開價92萬5000美元（約合新台幣2788萬5000元）。（編輯：陳俊碩）1070616