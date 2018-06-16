/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足轉播世足C羅地震
>rss

中國恐拿外商開刀 鴻海代工動向受矚目

發稿時間：2018/06/16 09:58

最新更新：2018/06/16 09:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美中互祭關稅，在中國經營的外商恐成貿易戰下的受害者。華爾街日報報導，替蘋果公司代工的鴻海集團曾檢視供應鏈，評估加徵關稅產生的影響，未來動向備受關注。

今年3月底，國際商業機器公司（IBM）、晶片大廠高通（Qualcomm）和私募股權投資公司黑石集團（Blackstone）等美商高層齊聚一堂，會見中國國家副主席王岐山。與會人士透露，中方預告，美中貿易緊張若升高，「請繫緊安全帶」。

王岐山當時呼籲這些商界領袖，更努力勸阻美國總統川普政府對中國發動貿易攻勢。其中一名與會者表示：「中方訊息很明確，很多企業會淪為美中貿易戰下的受害者。」

華府今天宣布，對總值500億美元的中國商品加徵25%關稅，特別鎖定和「中國製造2025」相關的產品。川普還揚言，若中方還擊，美國會以更多關稅回應。

北京不甘示弱，隨後宣布對500億美元的美國商品加徵25%關稅，並指雙方先前磋商達成的所有經貿成果失效。

報導指出，全球兩大經濟體打貿易戰，勢必會讓兩國企業和消費者受害，特別是事業版圖擴及中國的跨國企業。當今全球供應鏈複雜，許多外商從其他地方採購零件，在中國組裝產品，再賣到美國和其他市場，一旦美國發動貿易攻勢，這些企業容易受北京施壓與報復的影響。

紐約智庫經濟評議會（The Conference Board）分析，中國出口品中，台灣與香港在內的外商生產43%；中國出口的資通訊技術，外商製造業者占77%。川普政府這次加徵關稅，資通訊正好是重點產業。

跨國企業評估美中貿易緊張升高的潛在衝擊之際，至少有兩家個人電腦（PC）製造商正在洽詢將部分產線從中國移往美國。

報導引述知情人士透露，鴻海集團已檢視旗下供應鏈，衡量中國供應商的專精程度，此舉可能用於評估美中加徵關稅的影響。鴻海檢視供應鏈後是否採取行動，目前還不清楚。鴻海尚未回應華爾街日報置評要求。

波音公司（Boeing）去年向中國交機202架，占總銷量逾1/4，中國若以轉單空中巴士（Airbus）報復美國，波音恐損失慘重。高通併購荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）一案，北京是否加快審查放行，也出現變數。

川普政府認定北京施壓美商轉移技術給中國企業，因而加強貿易攻勢，宣布對中國商品加徵關稅，形同撕毀美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）5月與中國國務院副總理劉鶴歷經多輪談判達成的停戰協議。

部分中國官員對川普政府立場不斷變化表達無奈，並說此舉傷害美國政府信譽。中國官員宣稱，面對華府採取強硬姿態，中方不會做出任何讓步，尤其不會放棄攸關製造業升級的「中國製造2025」計畫。

報導引述未具名北京官員說：「美方若認為施壓手段有用，那就錯了。」

美中貿易全國委員會（USCBC）中國區事務副會長彭捷寧（Jacob Parker）指出，部分美商已在中國面臨更嚴格的監管審查，例如產品通關時間拉長，中國主管機關嚴審美商廣告用語，美國輸往中國的部分汽車、豬肉等農產品堆積在港口。

彭捷寧說：「現在在中國市場最重要的就是保持低調，確認你完全服從規定。」（編輯：陳俊碩）1070616

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP