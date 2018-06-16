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美中互課高關稅 台機械工具機業者沒在怕

發稿時間：2018/06/16 10:41

最新更新：2018/06/16 10:41

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）美中互課高關稅，外界憂心引發貿易戰。機械公會理事長柯拔希與程泰集團董事長楊德華均表示，台廠布局中國大陸，產品銷售以當地內需市場為主，不受影響。

美國15日宣布對中國價值500億美元商品課徵25%關稅後，中國也祭出同等報復措施，外界憂心美中互課關稅引發貿易戰。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希接受中央社記者採訪指出，台灣機械廠商若在中國大陸設廠，機械產品銷售主要以當地內需市場為主，台灣機械廠商布局中國大陸，不會受到美中貿易戰衝擊。

此外，台灣機械廠商接到美國客戶訂單、直接出口到美國的產品，也不會受到美國對中國大陸課徵高關稅的影響。

工具機大廠程泰集團董事長楊德華接受中央社記者採訪表示，從工具機產業來看，台灣廠商直接銷售到美國的工具機產品，不會受到美國對中國大陸課徵高關稅的作用，且台廠銷售到中國大陸的工具機產品，主要以當地內需客戶為主，也不會受到高關稅的影響。

不過，楊德華指出，從其他產業來看，若是台廠對中國大陸銷售半成品或是零組件、在當地組裝加工轉出口到美國的產品，可能就會受到美國課徵高關稅的衝擊，後續發展值得觀察。

楊德華表示，美國對中國大陸貿易逆差高達3750億美元，美國對中國大陸、歐盟、日本、加拿大、墨西哥等國的貿易逆差高達8000億美元。為了解決貿易逆差問題，美國對各逆差國態度強硬，提高關稅作法，最終也是要讓製造業回流到美國，增加美國本土的就業機會，不過，相關措施對全球經濟景氣的衝擊，也有待觀察。

美國總統川普15日宣布，對中國價值500億美元的商品開徵25%的進口關稅，美國貿易代表署（USTR）更點名就是針對「中國製造2025」計畫而來。

USTR表示，兩階段關稅清單中，主要包括航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，但不包括美國消費者常購買的消費性電子商品，如手機或電視機。

中國商務部也隨即表態，指出中方將立即出台同等規模、同等力度徵稅措施。新華社報導，中國將對659項美國貨加徵25%關稅，將從7月6日起實施。這些美國商品包括大豆、汽車和水產品。（編輯：楊玫寧）1070616

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