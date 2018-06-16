世足賽收視品質網友罵 中華電信：調校系統復原中

世界盃足球賽登場，中華電信Hami Video提供世足賽影視服務，不過，不少網友和球迷近日在中華電信Hami Video官方臉書留言抱怨影視服務品質不佳。（圖取自中華電信Hami Video網頁hamivideo.hinet.net）

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）世足賽吸引球迷目光，不過，網友詬病中華電信Hami Video影視服務收視品質。對此中華電信Hami Video表示，團隊正進行系統效能調校，部分客戶無法收視，正逐一復原中。



世界盃足球賽吸引全球死忠球迷緊盯賽事，台灣球迷也透過各種方式收看轉播。其中中華電信Hami Video提供世足賽影視服務。



不過，不少網友和球迷近日在中華電信Hami Video官方臉書留言，指出「花錢看球賽還可以直接黑半邊屏」、「整個Hami根本當掉，進去也無法看任何節目」、「用APP打開收視有問題」、「等著看比賽，結果什麼鬼都看不到」、「看個世足有這麼難嗎」，留言抱怨影視服務品質不佳。



今天上午，中華電信Hami Video在官方臉書最新回應表示，Hami Video因世足賽收視反應熱烈，為了優化收視效果，中華電信團隊正進行系統效能調校，部分客戶無法收視，正逐一復原中，造成不便，致上誠摯歉意。



中華電信Hami Video接受中央社記者詢問時也表示，團隊持續優化調校設備，系統逐步恢復當中。（編輯：楊玫寧）1070616