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世足賽球迷小確幸 愛爾達：免費免登錄可觀看

發稿時間：2018/06/16 12:38

最新更新：2018/06/16 13:49

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愛爾達電視16日在臉書表示，即日起至7月16日止，免費免登錄就可觀賞世足賽。（圖取自愛爾達電視世足網頁www.2018fifa.elta.tv）愛爾達電視16日在臉書表示，即日起至7月16日止，免費免登錄就可觀賞世足賽。（圖取自愛爾達電視世足網頁www.2018fifa.elta.tv）

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）世足賽吸引球迷目光，不過，有網友抱怨轉播頻道愛爾達網路收視訊號「卡卡」。愛爾達電視今天在官方臉書回應，即日起至7月16日止，免費免登錄就可觀賞世足賽。

世界盃足球賽吸引全球死忠球迷緊盯賽事，台灣球迷也透過各種方式收看轉播。其中愛爾達電視提供直播服務。

不過，不少網友在愛爾達體育家族官方臉書留言反應，「收視訊號不佳」、「完全無法登入觀看」、「卡卡的叫我怎麼收看」、「不是不能看，就是一直卡」，留言抱怨直播收視品質不佳。

對此愛爾達電視今天凌晨在官方臉書上回應，為服務廣大球迷觀眾，愛爾達OTT影視服務即日起至7月16日止，免登錄即可觀賞2018世界盃足球賽。

愛爾達電視表示，觀眾只要用電腦或手機進入愛爾達電視世足直播頁，就可直接觀賞世足賽事。

對於已購買「愛爾達OTT影視服務」的觀眾，愛爾達電視表示，也會延長使用期一個月，補償無法順暢收視所造成的不便。

針對世足賽開賽後因瞬間巨大流量所造成的雍塞產生的客訴，愛爾達電視表示深感抱歉。

愛爾達電視指出，在剩下的60場賽事中，愛爾達全體同仁會以專業負責的態度提供2018世界盃足球賽轉播。（編輯：楊玫寧）1070616

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