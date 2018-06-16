中國揚言對美能源產品課關稅 油市錯愕

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）北京今天揚言對美國出口到中國的原油、天然氣和其他能源產品課徵關稅，讓石油市場錯愕，因為中國已成為美國石油最大進口國。



美國總統川普宣布對中國輸美價值500億美元商品課徵關稅，北京旋即以同等規模回敬。不過，北京也表示，將對美國能源產品課徵關稅，分析師認為此舉出人意表，因為之前的關稅目標集中在農產品和汽車。



路透社報導，ClipperData商品研究主任史密斯（Matt Smith）說：「這下不得了，中國現在基本上是美國原油的最大客戶，因此對原油來說，這是個問題，更別說還牽涉到煉油產品。局勢顯然出現重大變化。」



根據美國能源部數據，目前中國從美國進口約每日36萬3000桶原油，和加拿大等量齊觀，並列美國原油最大進口國。中國還進口丙烷等其他煉油產品每日20萬桶。



在頁岩油田的產量帶動下，美國能源產業整體原油產量攀升至破紀錄的每日1090萬桶，而美國目前出口約每日200萬桶，川普曾宣稱美國在能源產量的優勢和出口是美國全球影響力的關鍵。



美國也呼籲中國等國，擴大向美國採購石油，並在華府退出2015年簽訂的伊朗核子協議後，對於向伊朗採購原油祭出限制。中國是伊朗原油的最大買主，今年第一季採購每日65萬桶原油，目前還不清楚，北京是否計畫減少向伊朗採購。



一旦實施關稅將降低中國煉油業者向美國進口原油的意願。



而中國揚言對美國能源出口課徵關稅的時間點，就在沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要產油國尋求在下週石油輸出國家組織（OPEC）和其他非會員國家開會中提議增產。



丹佛Drillinginfo副總裁強生（Bernadette Johnson）表示，中國也是丙烷等其他產品主要進口國，關稅會造成丙烷和多種其他產品價格上揚。她說，液化天然氣銷售業者也擔心關稅措施。



強生說：「關稅措施這樣反覆不定，造成很多市場不穩定，使得貨運銷售困難，長期（貿易）合約難以簽訂。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070616