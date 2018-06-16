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美中貿易戰再起 鄧振中：初步看對台影響不大

發稿時間：2018/06/16 14:26

最新更新：2018/06/16 14:26

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（中央社記者侯姿瑩台北16日電）美國宣布對中國價值500億美元（約新台幣1兆5000億元）商品課徵懲罰性關稅，中國隨即宣布反制；行政院政務委員鄧振中今天表示，初步看對台灣影響不大，但政府會持續密切觀察。

美國15日宣布對中國輸美價值500億美元商品課徵25%關稅，7月6日起將先對價值340億美元（約新台幣1兆200億元）的中國進口商品課徵25%關稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動。

美國貿易代表署（USTR）表示，這兩階段關稅清單中，主要包括航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業。

據經濟部國際貿易局網站資料，USTR 15日發布中國大陸301調查案課稅清單，共2項清單，總計1102項產品。第一項清單包含818項產品，是從4月3日公布的1333項產品中，經公聽會等程序後移除515項目。

鄧振中表示，政府「密切觀察」相關發展、評估對台灣的影響。美國對中國再度祭高關稅措施，初步看對台灣的影響不大，但政府仍會繼續觀察。

他說，美方昨天公布的清單項目，相比先前公布內容，清單規模縮小，政府都有掌握情況。

鄧振中表示，台灣賣到中國的機具主要作為內需使用，「跟賣到美國沒有直接的關係」。

此外，鄧振中18日將率團出訪美國，參加20日到22日在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）。

鄧振中表示，這次有120多名台灣企業界人士與會，是所有國家中人數最多。

知情官員說，希望在美國期間有機會與美國相關部門官員見面，爭取豁免鋼鋁高關稅；但目前都尚未定案。

美國總統川普（Donald Trump）3月初宣布對進口鋼鐵製品加徵25%關稅，對進口鋁材加徵10%關稅，措施3月23日生效。為爭取美國豁免鋼鋁高關稅，鄧振中3月曾赴美溝通。

台灣至今仍未獲美國豁免鋼鋁高關稅。鄧振中曾多次表示，台灣持續與美方保持溝通，爭取豁免。（編輯：李明宗）1070616

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