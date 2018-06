金融創新多元發展 6大範疇展現具體成果

(中央社記者蔡怡杼台北16日電)國內金融創新積極發展,已顯現在多元行動支付服務、銀行與P2P網貸平台業者合作、基金網路銷售平台、網路投保業務、金融區塊鏈研究及應用以及機器人理財業務等6大面向。



金融監督管理委員會表示,國內行動支付多元發展,支付工具包含手機信用卡、行動金融卡、QR Code、手機電子票證、電子支付機構O2O交易(Online To Offline;指線上營銷帶動線下經營消費)、mPOS(Mobile Point of Sale;因應行動裝置普及而設置的支付平台)等,截至2018年4月底,總交易金額已達新台幣281.3億元。



另外,為促進銀行與P2P(peer to peer lending)網貸平台業者合作,金管會於2017年12月備查銀行公會所訂定相關自律規範,內含6項合作模式,包含銀行提供資金保管服務、銀行提供金流服務、銀行提供徵審與信用評分服務、銀行透過P2B(person to business)模式提供貸款、廣告合作以及銀行提供債權文件保管服務。



在基金網路平台上,集保結算所、櫃買中心以及34家投信投顧業者推動基富通,透過數位金融等技術,打造兼具智能與人性化的一站式購足基金網路行銷平台。根據金管會統計,截至截至2018年4月底,基富通上架銷售1504檔境內外基金,約占核准基金8成以上,交易金額達215億元。



此外,金管會於自2014年8月26日開放網路投保業務後,截至2018年4月底止,已核准29家保險業者開辦網路投保業務,保費收入累積約27.55億元,投保件數累積約196萬件,其中,今年前4月共銷售35.7萬件、保費收入為7.42億元。



至於機器人理財業務方面,金管會表示,目前已有王道銀行及復華投信等2家業者已從事自動化投資顧問,規劃中的業者包括野村投信等9家投信業者及商智投顧等14家投顧業者。



時下討論度最高的區塊鏈技術,國內金融業也有所著墨,國內金融機構與財金公司共同組成金融區塊鏈研究暨應用發展委員會,目前已開發公益捐款區塊鏈、電子函證金融區塊鏈等相關應用。



區塊鏈是一種去中心化的資料庫,透過集體維護讓裡面的資料更可靠,可以說是一個全民皆可參與的電子記帳本,一筆一筆的交易資料都可以被記錄。(編輯:鄭雪文)1070616