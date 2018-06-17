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油價18日漲1角 中油：美中貿易戰影響有限

發稿時間：2018/06/17 12:05

最新更新：2018/06/17 13:41

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台灣中油公司18日凌晨起調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.1元。（中央社檔案照片）台灣中油公司18日凌晨起調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.1元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北17日電）台灣中油公司18日凌晨起調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.1元，中油副總經理黃仁弘表示，近期影響油價最重要的因素還是6月下旬的OPEC會議，美中貿易戰影響應有限。

中油18日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.8元。

依浮動油價機制計算，95無鉛汽油原應調零售價為30.3元，超過30元，據經濟部5月11日公布的油價平穩機制，由台灣中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，因此各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上周公告零售價相比調漲0.1元。

至於調漲原因，台灣中油表示，本週美國與北韓領導人於新加坡舉行會談，氣氛融洽，市場解讀北韓有望去核化，有助東北亞地區政經情勢穩定，因而帶動原油價位上漲。

黃仁弘進一步分析，近來市場多空訊息交雜，川金會、美中貿易等，然而最大關卡還是石油輸出國組織（OPEC）6月22日的會議結果，對油價走勢的影響最關鍵。

黃仁弘解釋，油價走勢還是看市場需求而定，如果政治局勢穩定、大家都增產，油價自然會下滑；儘管中國揚言對美國天然氣、能源課稅，但美國可以轉找其他賣家，對國際原油市場影響有限。

台灣中油最後強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：林沂鋒）1070617

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