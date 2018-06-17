/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
>rss

開展穆斯林商機 貿協拚今年認證業者突破千家

發稿時間：2018/06/17 18:15

最新更新：2018/06/17 18:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北17日電）政府希望將台灣建立成為友善清真環境，近日更舉辦活動歡慶穆斯林開齋節，吸引超過2萬名觀眾；貿協表示，力拚今年可以達成台灣取得清真認證業者突破1000家次的目標。

經濟部國際貿易局委託外貿協會在去年4月成立「台灣清真推廣中心」，希望推廣台灣的清真產業，並協助建立台灣的清真友善環境，因此持續舉辦穆斯林相關活動，讓更多業者注意到這塊市場。

而開齋節是穆斯林重要活動，按伊斯蘭習俗，齋戒月期間，穆斯林從黎明到日落前都不允許進食及飲水，且停止抽菸及一切娛樂等活動，直到日落後才能進食，開齋節代表了齋戒月的結束，象徵完成了戒律，通常穆斯林會與家人、朋友同聚，互相恭賀並享用豐盛大餐，有著和台灣過年一樣的節慶氣氛。

為了歡慶穆斯林開齋節，外貿協會台灣清真推廣中心特別與台南市及台北市合作，分別在兩地辦理慶祝活動；活動先於16日在台南以開齋儀式揭開序幕，邀請超過20家業者辦理「清真認證食品暨異國美食展售會」於現場展示清真食品和販售印尼、越南等新住民朋友現做的異國美食，讓參與的移工除了大啖美食，還可以品嘗到在地的家鄉味。

今天外貿協會則與台北市政府觀光傳播局聯合在大安森林公園舉辦「2018台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，現場設有清真市集及文化表演攤位，展示攤位包含印度、摩洛哥及印尼各國美食及文化產品，吸引超過數千名穆斯林參與。

經過政府與貿協近2年持續推廣，愈來愈多業者投入穆斯林商機，目前取得清真認證業者已大幅增加42%，達884家次，其中包含122家穆斯林友善餐廳及97家飯店，今年目標希望突破1000家次。

貿協也表示，台灣清真推廣中心提供補助方案，就是為了鼓勵業者取得認證及舉辦各類海外拓銷活動，盼能進一步擴大外銷穆斯林市場。（編輯：林興盟）1070617

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP