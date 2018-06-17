特斯拉電動車無端起火 美女星發表影片投訴

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國女星瑪麗麥考馬克16日在推特表示，她的丈夫英國導演麥可莫里斯駕駛的特斯拉電動車在洛杉磯街頭起火燃燒，她並發布怵目驚心的現場實況短片。特斯拉已對此事件展開調查。



曾參與美國影集「白宮風雲」（West Wing）演出的瑪麗麥考馬克（Mary McCormack）在推特發布短片，附上文字寫道：「@特斯拉（Tesla）這是我的丈夫和他的車今天發生的事。在聖塔蒙尼加（Santa Monica）大道上突然這樣，沒發生車禍。」她的丈夫是英國電視導演麥可莫里斯（Michael Morris）。



瑪麗麥考馬克還表示：「感謝告知我丈夫要他減速停車的好心夫婦。感謝老天，我的3個女兒當時都不在車上。」



英國廣播公司（BBC）報導，這起事件並未造成任何人受傷，消防員很快趕到現場將火勢撲滅。



瑪麗麥考馬克稍晚又發表推文寫道，起火車輛「並非配備自動駕駛或任何這類功能的特斯拉，是輛普通的特斯拉」。



美國電動車大廠特斯拉的發言人告訴美國廣播公司（ABC）：「我們提供當地當局支援，並對於我們的客戶安全無虞感到欣慰。這是一起離奇的不尋常事件，我們正在進行調查，以了解原委。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070617