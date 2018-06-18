加密貨幣不穩定 使用人越多越容易出錯

（中央社倫敦17日綜合外電報導）國際清算銀行（BIS）今天針對虛擬貨幣興起提出最新警告說，加密貨幣不具擴展性，使用人數越多，公眾信任及效率更易崩毀。



「央行中的央行」BIS公布年度報告指出，任何形式的貨幣要在大型網路上運作，就須讓大眾信任它的貨幣價值穩定性及有效擴展的能力。



路透社及彭博（Bloomberg News）報導，BIS表示，由於加密貨幣依賴的分散化網路不堪一擊，信任可能在一剎那之間消失。



總部位於瑞士的BIS在報告中提到：「由於記錄交易使用的分散化共識網路不堪一擊，信任隨時都會消失。」



「這不僅讓人質疑個人支付的結果，還代表加密貨幣簡簡單單就會停止運作，導致完全喪失價值。」



BIS指出，要作為全球經濟交易的真正媒介，加密貨幣其實太不穩定，還消耗太多電力，且容易受到過多操控和詐欺的影響。



研究人員發現，隨著許多分類賬目的規模增加，最終會使個人智慧手機到伺服器等裝置超出負荷。報告說到：「相關的通訊量可能會讓網路停止運作。」



研究人員還說，所謂比特幣礦工的挖礦行為是交易第一項步驟，但挖礦所須電力卻相當於瑞士全國消耗電量。



但BIS表示，區塊鏈和所謂的分散式帳本技術（Distributed Ledger Technology）確實為全球金融體系帶來一些益處。例如，區塊鏈可讓跨境支付的傳送更有效率。（譯者：陳彥鈞/核稿：鄭詩韻）1070618