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新加坡肯德基禁塑膠吸管 停供塑膠杯蓋

發稿時間：2018/06/18 18:37

最新更新：2018/06/18 20:00

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新加坡肯德基18日宣布，為響應無吸管計畫，新加坡本地84家速食連鎖店，將從20日起停止提供塑膠杯蓋與吸管。（圖取自新加坡肯德基IG www.instagram.com/kfc_sg/ ）新加坡肯德基18日宣布，為響應無吸管計畫，新加坡本地84家速食連鎖店，將從20日起停止提供塑膠杯蓋與吸管。（圖取自新加坡肯德基IG www.instagram.com/kfc_sg/ ）

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）新加坡肯德基今天宣布，為響應無吸管計畫，新加坡本地84家速食連鎖店，將從20日起停止提供塑膠杯蓋與吸管，不過，對外帶飲料的消費者仍會提供塑膠杯蓋。

新加坡聯合早報、亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，根據肯德基公告，停止使用塑膠杯蓋與吸管的目的，是為響應肯德基的無吸管環保計畫。

報導說，肯德基旗下的速食連鎖店屆時每年可減少17.8公噸的塑膠使用量。

新加坡人對塑膠袋等塑料用品需求量大，步出超級市場總是拎著裝滿食材或日用品的若干塑膠袋。免費提供購物塑膠袋，讓不少人習慣成自然，每次購物猶如塑膠袋大方送。

新加坡文字工作者陳士銘今天告訴中央社記者，限用一次性使用的塑膠製品，已是全球趨勢，新加坡也有不少民眾響應這種限塑的做法，這對減少資源浪費有幫助。

新加坡環保組織Zero Waste SG曾於2016年6月，籲請政府和企業對塑膠袋徵收費用。包括職總平價超市、百美超市及昇菘超市等業者，也曾探討對購物塑膠袋收取費用，讓民眾不再隨手可得，後來卻未實施。

新加坡現階段雖未考慮塑膠袋收費，而是要和企業或其他機構合作，鼓勵減少使用塑膠袋，改用重複利用的環保袋或食物容器。

台灣擴大限用塑膠政策今年元旦上路，增加購物用塑膠袋管制範圍，不僅讓網路媒體全球公民（Global Citizen）於2月報導，也讓新加坡總理李顯龍的夫人何晶透過臉書（Facebook）分享外國媒體報導，共同分享台灣推動環保成果。（編輯：郭中翰）1070618

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