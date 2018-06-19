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美中貿易戰升溫 台股一度大跌180點[更新]

發稿時間：2018/06/19 09:23

最新更新：2018/06/19 10:42

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美中互祭高關稅，台股19日盤中一度大跌逾180點，失守月線，逼近季線。（中央社檔案照片）美中互祭高關稅，台股19日盤中一度大跌逾180點，失守月線，逼近季線。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）美中互祭高關稅，台股盤中一度大跌逾180點，失守月線，逼近季線。法人表示，大盤下殺，加上新台幣匯率走貶，外資有撤出跡象，預期台股短線走勢震盪整理。

美中互祭高關稅、貿易戰升溫，台股早盤重挫逾百點，不僅失守月線11030點，也跌破11000點大關，電子金融跌幅加深，盤中加權指數一度大跌逾180點，逼近季線約10879點，力守10900點整數關卡。

到10點30分，台股加權指數來到10918.43點，下挫169.04點，成交值新台幣824.76億元。電子股盤中跌1.85%，金融股跌1.31%。

主要電子權值股表現弱勢，台積電盤中來到224元，跌3%，鴻海來到83.2元，跌2.1%，股王大立光來到4390元，跌4.3%。日月光投控來到72.5元，跌2.5%。

被動元件國巨盤中來到1095元，跌3.5%，華新科來到402元，跌2.1%。禾伸堂來到214元，跌2.2%。

金控股國泰金、富邦金、中信金盤中跌幅超過在1.3%到1.8%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天受到美中貿易戰升溫影響、開低走低，跌破月線支撐，預估今天量能在1780億元左右。

簡伯儀指出，今天電子股回檔，大盤下殺，加上新台幣兌美元匯率走貶，外資有撤出跡象，若外資未持續加碼，預期台股短線走勢震盪整理。（編輯：楊凱翔）1070619

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