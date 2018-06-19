新台幣早盤一度重貶逾1.5角 美中貿易戰升溫

美中互祭高關稅，市場憂慮貿易戰升溫，19日亞洲股匯市全盤皆墨，新台幣開盤即重貶1.13角，早盤一度重貶逾1.5角。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北19日電）美中互祭高關稅，市場憂慮貿易戰升溫，今天亞洲股匯市全盤皆墨，新台幣開盤即重貶1.13角，早盤一度重貶逾1.5角，截至上午10時止，暫以30.103元兌1美元作收，貶值1.01角。



美國總統川普日前宣布對中國輸美800多項、包括汽車在內的戰略性重要商品，課徵25%的關稅，自7月6日起生效。



中國商務部表示，北京將以同等規模和力度的關稅回應，並宣布之前雙方磋商達成的所有經貿成果將同時失效。



對此，川普揚言將再對價值2000億美元的中國輸美商品課徵10%關稅，今天亞洲股匯市普遍開低，不僅新台幣大貶逾1角，台股開盤也重挫逾百點。



外匯交易員表示，美中互祭高關稅，市場憂心美中貿易戰升溫，資金湧向避險性資產，今天除日圓走強外，亞洲貨幣普遍走弱。



今天新台幣早盤一度重貶逾1.5角，但隨即引發出口商拋匯潮，盤中貶幅一度收斂至1角以內。外匯交易員指出，季底出口商雖有拋匯需求，但當這波美元賣壓消化完畢後，新台幣可望持續朝貶值方向前進。（編輯：黃國倫）1070619