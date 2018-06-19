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水泥雙雄大陸停窯歲修 減量保價

發稿時間：2018/06/19 11:06

最新更新：2018/06/19 11:06

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（中央社記者韋樞台北19日電）台泥和亞泥於大陸各地水泥窯正值彼此錯開生產高峰的停窯歲修期。水泥廠表示，目前正值雨季，下游需求略低，正是調節停窯增加庫存的佳機，發揮減量保價功效。

目前正值大陸雨季，各地政府要求水泥業者彼此錯開生產高峰期停窯歲修，以確保生產窯爐安全運轉，同時可以減產保價，避免供應過多影響價格。

在大陸華南為生產大本營的台泥，原本安排在5月到8月停窯歲修，但5月梅雨季不明顯，因此決定延後到6月至8月停窯歲修；另外四川和貴州省的水泥窯維持5月9月歲修。

台泥表示，台泥在廣東有7個窯，廣西4個窯，四川和貴州各有5個窯，每個窯歲修期約10天到15天，可以自行視當地產銷狀況調配歲修期，但全部窯爐的歲修期總天數要達到基本要求。

台泥指出，前兩季淡季不淡，下游需求相當旺盛，水泥出廠價格保持高檔震盪，因此廠內庫存並不多，目前可利用這段雨季下游需求略減時，多增庫存，以備歲修期正常出貨。

亞泥也說，亞泥(中國)在華中區有湖北亞東2個窯、黃岡亞東1個窯。目前大陸同業們普遍錯開生產高峰，大家排（輪）到停窯期間約10天到15天，就會視設備情況進行檢修作業。

目前兩家水泥公司整體營運表現為近年來最佳狀況，亞泥(中國)在香港交易及結算所公告今年首季財報，營收人民幣19.49億元，年增45.62%；歸屬母公司淨利3億754萬元，遠勝過去年同期虧損6995萬元；每股盈餘0.196元，較去年同期虧損0.045元轉虧為盈。

台泥(國際)首季出貨量約1060萬公噸，毛利可達每公噸人民幣100元，估計稅後盈餘約6億到7億元，比起去年同期僅約1.5億元，大增300%以上。

台股今天受到美中貿易大戰互祭高關稅影響下跌近200點，水泥類股開低走低盤中下跌2.7%，台泥盤中最低新台幣43.8元，下跌3.2%，成交量約1.2萬張；亞泥盤中最低32.5元，跌幅2.84%，成交量約3000張。（編輯：林沂鋒）1070619

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