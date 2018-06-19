/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

市場波動加劇 低波動ETF分散風險

發稿時間：2018/06/19 11:16

最新更新：2018/06/19 11:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北19日電）全球股市在連續2年大漲之後，今年波動加劇，券商表示，當全球股市出現黑天鵝事件而有大幅修正時，透過持有低波動ETF，可有效分散投資風險，達到防禦型資產的效果。

券商指出，低波動ETF組成主要追蹤低波動度指數為基準，透過選股過程中篩選出波動度較低的股票作為指數成分股，從2009年第1檔最小波動指數股票型基金(ETF)問世以來，到現在已經有超過85檔以及將近710億美元的資產規模。

券商表示，低波動ETF主要的持股仍然是以防禦型股票為主，這些ETF與大盤連動的Beta值較低，減少了市場的系統風險以及敏感程度，與大盤相較有較小的波動；自2016年以來，以市場主要的低波動ETF來觀察，漲跌幅相對於S&P500指數明顯較小，不論是在2016年市場震盪較大的時候或者是2017年市場趨勢向上，低波動ETF的60日波動率都較大盤指數來得低。

不過，在今年2月市場出現明顯恐慌情緒時，低波動ETF波動率也較S&P500指數變動較小，波動較小也使得低波動ETF在市場下跌時不會跌得比大盤多，損失相對較小，當市場波動情緒起伏較大時，低波動金融商品有利於降低資產價值變化程度。

富邦證券表示，雖然近期全球景氣仍然看好，美國企業財報表現亮麗，但受貿易戰及中東情勢緊張升溫影響，市場恐慌情緒再度蠢蠢欲動，市場波動較去年明顯走高；且美國通膨數據走升，推升聯準會對升息的信心，也帶動美債殖利率攀高，短天期公債殖利率已超過S&P500股利殖利率情況下，市場擔心全球股市會受相關因素影響而有修正回檔，使得低波動度類型的防禦性資產再逐漸獲得市場青睞。（編輯：黃國倫）1070619

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP