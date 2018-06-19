鎧勝估第4季毛利率回升 今年營收優於去年

金屬機殼廠鎧勝-KY於19日舉行股東常會，董事長程建中表示，手機產品今年占鎧勝營收比重會從低比例慢慢拉高，看好鎧勝今年全年營收可望優於去年。中央社記者吳家豪攝 107年6月19日

（中央社記者吳家豪台北19日電）金屬機殼廠鎧勝-KY今天舉行股東會，經營團隊看好今年打入主要客戶的手機產品，學習曲線將比筆記型電腦產品更短，推估第4季毛利率將明顯回升、今年營收將優於去年。



鎧勝-KY總經理莊育志說，鎧勝在平板電腦、筆記型電腦等產品起步較早，發展相對成熟，在手機產品已練兵快兩年，曾接獲其他客戶的訂單，有助於建立主要客戶對鎧勝的信心，因此今年首次打入主要客戶的手機產品供應鏈。



莊育志分析，鎧勝於2012年打入主要客戶的筆電產品供應鏈，花費3年時間才穩定下來，但手機產品不見得需要這麼久的時間，還是看客戶需求而定。



鎧勝-KY董事長程建中表示，從全年趨勢來看，鎧勝今年第4季營收應該會優於第3季，毛利率也有機會在第4季明顯回升；至於大陸嘉善新廠下半年單月產能若要推升到滿載，需要「運氣加努力」，還牽涉到專案的複雜度。



程建中進一步指出，手機產品今年占鎧勝營收比重會從低比例慢慢拉高，推估鎧勝整體營收下半年將優於上半年，全年營收可望優於去年。



媒體詢問美中貿易戰的影響，程建中認為，世界是平的，有挑戰也就代表有機會，以鎧勝而言，集團有很多資源可運用，會仔細關注這個問題的長期發展。（編輯：張良知）1070619