歐普拉財產達千億 晉升全球500大富豪

歐普拉的身家18日達到創新高的40億美元（約新台幣1204億元），成為首位登上彭博億萬富翁指數的非裔女企業家。（圖取自Oprah Winfrey臉書www.facebook.com/oprahwinfrey）

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國知名電視脫口秀女主持人歐普拉又達到另一項里程碑。她的身家今天達到創新高的40億美元（約新台幣1204億元），成為首位登上彭博億萬富翁指數的非裔女企業家。



彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）為全球500大富豪排名，歐普拉（Oprah Winfrey）排在第494名，僅跟在美國職籃NBA達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）與資訊科技大亨裴洛（Ross Perot）後頭。



64歲的歐普拉登上最新彭博億萬富翁指數，大體上可歸功於慧儷輕體（Weight Watchers International, Inc.）的表現。慧儷輕體股價成長超過一倍，讓歐普拉今年至今的財產增加4億2700萬美元。



自歐普拉於2015年入股慧儷輕體並同意推銷後，這家減重公司的業績開始反彈。



她的財產主要來自經營25年的歐普拉秀（The Oprah Winfrey Show）。此外，歐普拉日前才宣布將與蘋果公司（Apple Inc.）合作，製作原創節目與內容。



歐普拉進入彭博億萬富翁指數後，入榜女性增至65人、女企業家增至6人。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070619