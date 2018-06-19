美中貿易戰升溫股匯雙跌 學者：短期Shock

（中央社記者潘姿羽台北19日電）端午連假過後，股匯市今早雙跌，新台幣開盤更重貶1.13角；學者認為，上週五美中兩強互相放話較勁，今天股匯市雙雙下跌只是因應事件的「短期Shock」，預估很快就會回歸平穩。



新台幣今天早上開盤就重貶1.13角，午盤貶1.24角，暫收30.126元，且不只匯市大貶，台股開盤也重挫78.70點，盤中一度大跌逾180點，失守月線。



台經院研究六所所長吳孟道分析，這次股匯市動向只是反映美中貿易爭端再起的「短期Shock」，因為金融市場一向對於消息面比較敏感，尤其是意料之外的事件，今天這樣的情勢不算意外，預估今明兩天反應完，就會趨於平穩。



中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任則說，一般民眾投資股市確實容易受到消息面而影響信心，尤其6月消費者信心指數（CCI）自本週開始調查，子指標「投資股票時機」很有可能因此下滑。



吳大任表示，美國總統川普的作法變化很快，即便最新情勢看來，美國已把貿易戰火點燃，但距離真正實施還有一段期間，過程中也還有協商空間，在最後一刻踩煞車的可能性仍在；因此美中貿易爭端短期雖然衝擊股匯市，也會影響投資人信心，但對股市的實質影響不見得有那麼嚴重。



相較之下，吳大任認為，匯市長期走勢才是更需要關注的議題，美國聯準會剛剛宣布升息1碼，接下來至少還會有2次升息，當利差擴大，台灣匯率會朝貶值的方向走，屆時對出口雖有正面影響，但資金可能因此開始流動，台灣央行要如何拿捏就相當重要。



央行本週將召開理監事會，其貨幣政策動向備受關注，吳孟道指出，從基本面來看，主計總處上修今年經濟成長率，但成長力道並不強勁，通膨率也未達2%的水準，加上中美貿易爭端再起，外在環境充滿變數，近期央行維持相對寬鬆的貨幣政策是比較可能的結果。（編輯：黃國倫）1070619