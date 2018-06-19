不反對非核家園 江宜樺提能源配比主張

長風文教基金會19日舉辦「台灣能源政策」記者會，董事長江宜樺（圖）對蔡政府能源政策提出看法。中央社記者孫仲達攝 107年6月19日

（中央社記者謝佳珍台北19日電）長風文教基金會今天主張2025年最適發電配比以燃煤30%、燃氣40%、核能15%、再生能源15%為目標；董事長江宜樺說，不是反對非核家園，但反對用2025年非核家園口號做發電配比。



長風文教基金會上午舉辦「如何才能不缺電？台灣能源政策」記者會，提出對台灣能源政策的主張。



前行政院長、長風文教基金會董事長江宜樺表示，由基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍邀能源經濟專家，提出的能源配比研究，不敢說完美，但至少是在客觀研究之下，相對可行。



江宜樺說，並不是反對非核家園，而是反對用2025年非核家園口號做的發電配比，太過躁進；希望透過集思廣益，引起大眾對能源問題的關切。



杜紫軍表示，蔡政府規劃2025年發電配比為燃煤30%、燃氣50%、核能0%、再生能源20%，先決定政策再要求各單位想辦法達成，執行有困難。



他說，蔡政府規劃2020年燃煤50%要降到2025年30%，燃氣由33%增為50%，但恐將面臨新天然氣接收站無法及時完成，再生能源短期難大幅增加，燃煤占比勢必居高不下，以及液化天然氣來源及運輸風險高，安全儲存量有限等問題。



杜紫軍指出，蔡政府的版本將使電價成本到2025年累計漲幅達45%，由2016年平均每度電價成本2.62元，漲到每度3.8元；當電價上漲45%，國內生產毛額（GDP）會下降1.31%、就業人數減少8.3萬人、消費者物價上揚1.3%。



他表示，應該正視再生能源發電量短期無法大量增加、發電不穩定無法成為基載電力，審慎規劃發電配比，因此，長風文教基金會主張2025年最適發電配比為燃煤30%、燃氣40%、核能15%、再生能源15%為目標。



中央大學管理講座教授梁啟源說，如果立即廢核，已經投資核四廠的新台幣2838億元投資將損失，核四不運轉，大台北地區缺電嚴重，且電價將上漲。



梁啟源認為，「非核政策」不符合國際能源趨勢及主流政策，目前政府的能源轉型政策，將導致台灣發生缺電、排碳、電價上漲、區域供電失衡與能源安全問題，將影響台灣長期國際競爭力、經濟成長及就業。（編輯：楊玫寧）1070619



