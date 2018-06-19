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美中貿易戰升溫台股大跌 面板股相對抗跌

發稿時間：2018/06/19 14:28

最新更新：2018/06/19 14:28

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（中央社記者潘智義台北19日電）雖然美中貿易戰又起波瀾，台股盤中重挫逾百點，但面板股相對抗跌，友達、群創盤中小跌，華映、彩晶則逆勢上揚。

友達收在盤中低點13.15元，小跌0.25%。群創收在11.60元，下跌3.33%。華映收在2.2元，上漲2.32%。彩晶收在9.81元，上漲0.1%。

友達董事長彭双浪日前在股東會說，即便面板廠競爭激烈，最後全球只剩3家面板廠，其中一家一定是友達。

友達去年獲利新台幣323.6億元，創10年新高，每股賺3.36元，友達股東會通過配息每股1.5元。

群創光電去年稅後淨利370億元。每股盈餘3.72元，創近10年來獲利新高，董事會已決議發放現金股利每股0.8元，並可望在明天股東會順利通過。

華映統計，去年每股稅後盈餘0.46元，但今年首季因淡季營收衰退，海外新廠產能利用率未能提升，折舊攤提費用較高，每股虧損0.16元。

華映莆田6代線新廠去年7月量產，仍在布建客群階段，加上首季淡季，產能利用率不高，使折舊攤提費用較高，所以造成首季虧損。

彩晶去年每股盈餘2.07元，較前年增加65.6%。彩晶指出，因只有一座5.3代面板廠，經過近2年努力，已可精準發揮效益，且鎖定中國大陸中階智慧手機面板市場，約7成營收來自手機面板，其他應用包括平板電腦、工控、車載面板，液晶顯示器（Monitor）銷歐，占營收比重不高。（編輯：李信寬）1070619

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