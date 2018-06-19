華碩手機拚銷量 推孔劉限定版

南韓知名演員孔劉代言ZenFone 5系列手機，將在24日來台灣出席「AI啟動！ZenFone 5攝影派對」，華碩於6月初開放網路報名，官網湧入萬人搶票。（圖取自ASUS Store Taiwan臉書www.facebook.com）

（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩力拚手機事業今年下半年轉虧為盈，今天宣布ASUS ZenFone5孔劉限定版將於24日開賣，包裝外盒印有代言人孔劉產品視覺，並內附小型孔劉人形立牌。



南韓知名演員孔劉代言ZenFone 5系列手機，將在24日來台灣出席「AI啟動！ZenFone 5攝影派對」，華碩於6月初開放網路報名，官網湧入萬人搶票。



為回饋粉絲，華碩也針對「AI啟動！ZenFone 5攝影派對」所有入場者準備獨家孔劉應援頭飾，且當天出示ASUS ZenFone 5手機可額外獲得孔劉周邊商品。



華碩今天宣布全新ASUS ZenFone 5孔劉限定版預計於24日攝影派對當天現場首賣，25日起將在全台華碩專賣店上架，首批出貨將搭贈多款孔劉限定周邊商品，包括手機殼、手機支架、明信片與資料夾等。



華碩ASUS ZenFone 5系列上市以來陸續傳出捷報，除了獲得4月份台灣Android單機銷售冠軍的ASUS ZenFone 5，更於5月份蟬聯冠軍。



此外，華碩6月初開放預購的旗艦手機ASUS ZenFone 5Z，在10天預購期間銷售突破1萬台，平均不到1.5分鐘就賣出一台。



華碩執行長沈振來12日出席股東常會表示，華碩手機預計今年第3季或第4季能單季轉虧為盈，看好下半年手機將有高成長。（編輯：楊玫寧）1070619



