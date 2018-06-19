主計處：北市生產總額7.3兆 占全台逾2成

（中央社記者潘姿羽台北19日電）據主計總處工商普查初步統計，2016年台北市生產總額達新台幣7.3兆元、居各縣市之冠，占了全台生產總額23.2%，其中以金融業貢獻最多。



生產總額是指廠商在一定期間中，生產產品或勞務所創造的市場價值，若扣除廠商的中間投入，便是國內生產毛額（GDP）；主計總處官員說明，生產總額可簡單用「營收」來理解，而扣掉廠房用的原材物料、水電瓦斯等中間投入，便會得到以附加價值為概念的GDP。



據主計總處最新公布的2016年工商普查初步統計，2016年全台工業及服務業生產總額達31.4兆元，觀察縣市排名，以台北市生產總額達7.3兆元居冠，台中市與新北市均為3.7兆元、並列第二，高雄市與桃園市緊追在後，均為3.6兆元，上述五都的生產總額合計便達全台生產總額6成9。



主計總處進一步分析各縣市的主力產業，以台北市來說，因是重要政經中心、服務業相當蓬勃，又以金融服務業發展最好，僅金融服務業生產總額就達1.4兆元，占台北市生產總額18.9%，且是全台金融服務業生產總額的74.5%，台北市可算是金融服務業發展的主戰場。



新北市主力產業則是電腦、電子產品及光學製品製造業，2016年創造生產總額6430億元。



中部地區是台灣的機械產業重鎮，主計總處指出，近幾年在科學園區擴展下，高科技產業聚落已經成型；台中市電子零組件製造業及機械設備製造業生產總額分別為4176億元及3506億元，合計創造台中市2成的生產總額。



若從區域來看，2016年北部地區生產總額達17.6兆元、約占全台56.1%，中部約21.7%、南部地區占21.3%、東部地區僅0.7%；主計總處官員指出，從區域的生產總額也可看出台灣現階段產業發展，有北部大於中南部、西部又大於東部的情形（編輯：張良知）。1070619