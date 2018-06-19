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南亞股東會通過配發5.1元股利 創10年新高

發稿時間：2018/06/19 15:02

最新更新：2018/06/19 15:02

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（中央社記者韋樞台北19日電）南亞公司今天股東會通過每股配發5.1元現金股利，創10年新高。董事長吳嘉昭表示，南亞旗下包括兩岸和美國德州等廠都在擴產，包括銅箔廠和乙二醇等將為南亞擴大業績成長。

南亞去年獲利創上市以來次高，稅後歸屬母公司業主淨利新台幣545.21億元，每股稅後盈餘(EPS)達6.87元，創10年來新高，僅次於2007年的7.75元；每股配發現金股利5.1元，亦創10年來新高，僅次於2008年配發6.7元水準。

吳嘉昭表示，南亞目前進行的投資案，在台灣地區增設高階珠光紙、聚酯膜、離型膜等生產設備，及進行嘉義新港新銅箔廠的擴建；大陸有南通高附加價值的塑膠皮、鋁塑膜生產設備，及惠州的銅箔基板、基材與玻纖布的擴建，美國則有德州的新乙二醇廠擴建。

吳嘉昭指出，其中切入動力與儲能用途的新銅箔廠及鋁塑膜設備，主要生產鋰電用的差異化銅箔及電池外殼材料，使產品應用更趨多樣化，惠州的電子材料擴建著重於華南市場的開拓。

他強調，美國德州新乙二醇廠是利用當地低廉的天然氣等資源進行擴建，年產能達82.8萬公噸，預定在未來兩年內完工投產，屆時將可壯大產銷規模，增添營運收入，確保公司業績持續成長。（編輯：黃國倫）1070619

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