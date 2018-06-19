/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

美中貿易戰升溫 日股連2黑

發稿時間：2018/06/19 15:28

最新更新：2018/06/19 15:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）日本東京股市今天在投資人憂心美中貿易戰升溫和日圓走強下，日經指數開低走低，連續第2個交易日挫跌。

東京日經指數收盤下跌1.77%，或401.85點，收在22278.48點；東證一部指數收盤跌1.55%，或27.51點，來到1743.92。

美國總統川普威脅將另外對價值2000億美元中國輸美商品課徵額外關稅10%，美中貿易緊張升高，拖累日股開低走低。

思佰益證券公司（SBI Securities）在報告中表示，節節升高的貿易戰爭造成投資人退場，「因為難以判斷美中貿易摩擦升溫將對日本造成哪些衝擊」。

日圓匯價在避險買盤帶動下走堅，兌美元從紐約盤的110.56日圓兌1美元，升至109.61。

東京岡三證券公司（Okasan Securities）的山本信一（Shinichi Yamamoto） 告訴法新社：「美元貶破110日圓，市場心理隨之惡化。」

和中國市場商業關係深的個股，遭貿易戰波及挫跌。日立建機（Hitachi Construction Machinery）收盤跌1.52%；小松製作所（Komasu）收盤挫2.48%。

富士軟片（Fujifilm）收盤挫1.56%。富士軟片在紐約對全錄（Xerox）提出告訴，要求單方面取消併購案的全錄賠償10億美元。（譯者：劉淑琴/核稿：羅苑韶）1070619

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP