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台企CEO僅3成6對前景有信心 創3年新低

發稿時間：2018/06/19 16:09

最新更新：2018/06/19 16:09

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（中央社記者邱柏勝台北19日電）安侯建業調查，美中貿易戰升溫，保護主義風險再起，加上企業轉型升級速度較慢、人才外流等因素，今年僅3成6台灣企業CEO對國內發展前景有信心，創2016年首次調查來新低。

安侯建業（KPMG）會計師事務所今天公布「2018年台灣CEO前瞻大調查」，針對國內企業年營業額超過5億美元以上的50位CEO進行訪談，今年為第3次調查，產業橫跨汽車工業、金融業、製造業、投資管理、保險、能源與公用事業等11個重點產業。

調查發現，相較前2年，今年台灣企業CEO對國家景氣發展信心程度明顯偏低。2016年時，92%的受訪CEO對國內發展前景有信心，去年也高達8成，但今年劇降至36%。

此外，今年有56%的受訪CEO，對國內發展前景給了「不予評價」的回答，同創調查以來新高。安侯建業表示，這可能與產業升級速度較慢、政府政策變化、人才外流，以及產業發展與國際不同步等因素有關。而美中貿易戰升溫，導致屬地主義（保守主義）風險再起，也讓企業CEO對未來經濟前景持觀望態度。

安侯建業執行長林琬琬表示，與前兩年相比，台灣企業CEO對於國家景氣發展信心程度明顯較低，不過在海外投資布局方面，則有較大變動。其中，CEO將以北美地區做為未來主要投資目標，這與美國總統川普的政策有關；非洲與亞洲新興市場則並列第二。

安侯建業海外業務發展中心主持人李逢暉補充，川普政府上台後，興起一連串的稅改政策與貿易壁壘，導致北美市場重回CEO首選投資地區。另外在新興市場方面，隨著中國市場崛起，並向外擴展一帶一路，全球經濟面臨重新洗牌，企業海外布局也從過去的cost down思維轉向價值提升。

而為順應企業轉型，許多企業有招聘專案約聘人員的經驗，「零工經濟」成為趨勢。但安侯建業調查指出，CEO認為雇用臨時人員，可能造成人員管理、資料分享以及智財擁有權不確定性等挑戰。林琬琬表示，在變動性日益提高的時代，企業與第三方單位的合作、聘僱專案約聘人員等策略，都將成為CEO必須面對的課題。（編輯：趙蔚蘭）1070619

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