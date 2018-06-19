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美中貿易戰 南亞吳嘉昭:電子材料影響大

發稿時間：2018/06/19 16:30

最新更新：2018/06/19 16:52

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美中貿易大戰，南亞公司董事長吳嘉昭表示，南亞旗下的塑化品受影響不大，但電子材料部分受影響相對大。（中央社檔案照片）美中貿易大戰，南亞公司董事長吳嘉昭表示，南亞旗下的塑化品受影響不大，但電子材料部分受影響相對大。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北19日電）美中貿易大戰，互祭商品高關稅，與美國和中國產業相關國家勢必受影響。南亞公司董事長吳嘉昭表示，南亞旗下的塑化品受影響不大，但電子材料部分受影響相對大。

美國總統川普15日宣布對中國價值達500億美元的進口商品課徵25%關稅，並於7月6日起生效，中國隨即祭出同樣金額的懲罰性關稅大旗，以為反擊。

川普今天再度發表聲明，他已下令美國貿易代表署列出將被課以新關稅的中國商品。同時揚言將對價值約2000億美元中國輸美商品課徵10%關稅，以報復北京對價值500億美元美國貨加徵關稅的做法。

吳嘉昭今天在南亞股東會後接受媒體訪問時表示，雖然南亞公司今年前5月的業績比去年同期好，若無油價大幅波動或貿易問題，今年一定還是個好年。

不過，吳嘉昭指出，油價和美中貿易戰問題確實是最大不確定因素，特別是美中貿易戰一定會影響到台灣。以南亞旗下塑膠加工、化工、聚酯和電子材料等領域來說，其中塑膠加工受影響很小，電子材料受影響較大，尤其美國限制中國高科技產品，美國高度重視營業秘密保護法和專利法等，相對會影響中國的高科技產品。

吳嘉昭說，美國針對「中國製造2025計畫」限制發展，其中有很大一部分是IC高科技產業，所以電子材料部分未來變化很難說，畢竟很多大陸的電子材料母公司都在台灣，所以台灣難逃被美中貿易戰波及。（編輯：郭萍英）1070619

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