國巨推動凱美併帛漢 凱美還有併購動作

凱美19日宣布與帛漢股份轉換，股份轉換完成後凱美繼續上櫃，帛漢將下櫃成為凱美子公司。左為凱美董事長翁啟勝、中為帛漢幕僚長徐霄潔。中央社記者鍾榮峰攝 107年6月19日

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）凱美董事長翁啟勝表示，國巨集團高層推動凱美與帛漢股份轉換，未來凱美深耕物聯網、5G和車載領域，今年不排除還有其他併購動作。



凱美和帛漢今天董事會宣布通過股份轉換案，股份轉換完成後將由凱美繼續上櫃，帛漢將在股份轉換完成後下櫃。



股份轉換比例暫定為帛漢股東持有普通股1股換發凱美普通股0.93股，帛漢將成為凱美100%持股子公司，股份轉換基準日暫定12月11日。若以上週五帛漢收盤價71.9元計算，溢價幅度約14.4%。



展望併購布局，翁啟勝表示，上述案件洽談時間談了幾個月，主要是國巨集團高層推動，凱美未來不排除有其他的併購動作，目前手上還有幾個案子正在接洽中，今年可能還有併購案，未來選擇以銷售通路、生產管理模式相近的企業作為合作、結盟或併購對象，併購產品不限於被動元件。



翁啟勝指出，凱美鋁電解電容器產品主要應用在網通領域，電源供應器和網通領域應用占比約4成；帛漢也著重網路通訊、寬頻設備和電源轉換器領域，雙方合併可有加乘效果。



展望未來應用，翁啟勝表示，凱美要定位成為高附加價值電子零組件供應商，不再侷限於被動元件產品，未來3年到5年布局物聯網、5G和車載應用領域，帛漢將扮演重要角色。



在手現金部分，翁啟勝表示，凱美目前帳上約當現金規模約新台幣40億元。



翁啟勝預期，12月開始凱美可望認列帛漢營收，凱美和帛漢預計7月底舉辦聯合法說會。



凱美智寶集團未來將擁有電容器、風扇以及變壓器等三大主力產品線。帛漢主攻乙太網路變壓器。從凱美公布資料來看，智寶持股凱美股權比重約59.84%。（編輯：趙蔚蘭）1070619