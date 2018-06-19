/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

杜紫軍估2025年每度電3.8元 經部：恐誇大

發稿時間：2018/06/19 18:25

最新更新：2018/06/19 18:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
長風文教基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍指出，目前能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，從2016年平均每度電價2.62元，漲至每度3.8元。（中央社檔案照片）長風文教基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍指出，目前能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，從2016年平均每度電價2.62元，漲至每度3.8元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北19日電）長風文教基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍今天指出，目前政府能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，平均每度電價3.8元，經濟部回應此估算恐有誇大，推算漲幅約20%。

長風文教基金會上午舉辦「如何才能不缺電？台灣能源政策」記者會，董事長江宜樺認為，2025年非核家園的發電配比太過躁進，且燃氣增至50%也將面臨新天然氣接收站是否能及時完工、來源及運輸風險高、安全儲存量有限等問題。

杜紫軍並指出，目前能源政策將使電價成本至2025年累計漲幅達45%，從2016年平均每度電價2.62元，漲至每度3.8元。

對此，經濟部能源局發布新聞稿回應，根據台電估算，2025年燃氣替代燃煤將使每度電價上漲約0.12元，再生能源最高使每度電價上漲0.27元，加上核四減損9年分攤使每度電價上漲0.11元，合計影響約0.5元，漲幅約20%，並非長風基金會估算的45%。

能源局並指出，隨著再生能源技術進步，對電價影響可望持續下降；政府已有穩定電價配套措施，包括電價漲、跌幅以3%為限、保障民生基本用電不漲、台電設置電價穩定準備管理等，減緩對民生經濟衝擊。

針對燃氣發電可能面臨問題，能源局表示，已擬定具體配套，包括與卡達、印尼、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、美國、澳洲簽定天然氣長約，採分散採購策略，降低來源風險；規劃擴增天然氣接收站及輸儲設備，若如期如質完工，預計2025年供應能力將達每年2620萬噸，並已修法明定天然氣安全存量。

能源局表示，能源轉型已有顯著成果，例如再生能源總裝置容量至去年底已較2015年成長近1倍；節能方面，去年能源密集度也較2016年下降2.97%，電力密集度下降0.5%，朝實現非核家園能源轉型目標穩健邁進。（編輯：張均懋）1070619

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP