/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

創業天使投資主動出擊 本周4案進審議會

發稿時間：2018/06/19 19:11

最新更新：2018/06/19 19:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北19日電）政府活絡台灣天使文化成效漸顯，國發基金5月中旬舉辦創業天使投資方案啟動儀式記者會後，至今已有10多案洽詢中，且本周有4案將進入投資評估審議會。

國發基金創業天使投資方案匡列5年10億元的經費，並以3大原則進行投資，一是投資金額不超過新台幣1000萬元，二是與天使投資人共同搭配投資，三是投資金額不超過被投資事業增資後實收資本額或實際募資金額的20%。

國發基金創業天使投資方案委由創投公會執行，創投公會秘書長游瑞德表示，公會採取主動出擊的方式，除了積極參與各式電腦展、新創展等活動，也走訪大學、民間的育成中心和孵化器，尋訪具有潛力的新創事業，目前已經有約10案進入洽詢階段。

國發基金官員則說，5月通過投資台灣盈士多科技以及微電能源2家新創事業後，本周又有4案進入投資評估審議會，將由委員審查計畫可行性、獲利性之後做出決定是否通過投資。

國發會目前對於新創事業、願意轉型升級的企業採取正面積極態度，國發會主委兼國發基金召集人陳美伶先前曾說，如果創業天使投資方案的經費用完，願意再加碼；國發基金官員也指出，過去國發基金管理會多是2、3個月召開一次，如今也調整成可召開臨時管理會，以因應企業營運策略須講求時效的需求。

游瑞德則表示，台灣已經有不少的天使投資人，希望在政策拋磚引玉之下，可以扶植更多的優秀新創事業，甚至進一步培育出獨角獸。（編輯：張均懋）1070619

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP