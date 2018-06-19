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微型保險保障弱勢 目標5年內承保百萬人

發稿時間：2018/06/19 19:27

最新更新：2018/06/19 19:27

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（中央社記者邱柏勝台北19日電）金管會統計，針對弱勢民眾開辦的「微型保險」，截至今年5月底累計承保人數已達57.8萬人，承保金額達新台幣1899億元。金管會並訂出5年內承保人數倍增至100萬人的目標。

為使經濟弱勢及特定身分族群能以較少保費，購買基本保障，避免家庭或個人因保險事故發生而陷入經濟困境，並督促保險業善盡社會責任，金管會積極推動微型保險業務。

根據金管會統計，截至今年5月底，共有27家保險業者開辦微型保險業務，累計承保人數已達57.8萬人，累計承保金額達1899億元，較前一年同期的37.8萬人、1295億元分別成長52.9%、46.6%，被保險人則以原住民族、中低收入戶、社福機構團體服務對象及身心障礙人士等四大族群為主，對提升弱勢民眾及特定身分族群的保險保障，成效日益彰顯。

此外，目前金管會除請壽險公會研議擴大投保對象至「家庭成員」外，也拜會地方政府了解經濟弱勢族群的保障需求，並建立聯繫管道，整合保險業者資源，提供所需微型保險服務。

金管會指出，依現行規定，得投保微型保險者，除經濟較弱勢者外，還包括原住民族、身心障礙人士、農、漁民等特定身分族群。在持續加強宣導及提供行政獎勵等強化措施下，微型保險已廣受外界重視，保險業者也發展出與政府機關、民間團體的合作模式。

而為持續落實微型保險政策目標，金管會已將微型保單納入金融發展行動方案中，目標是5年內累計承保人數從目前的逾50萬人，倍增至100萬人。（編輯：鄭雪文）1070619

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