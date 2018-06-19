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工程會推生態檢核機制 前瞻建設兼顧永續

發稿時間：2018/06/19 19:32

最新更新：2018/06/19 19:32

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）前瞻基礎建設陸續進入發包執行階段，行政院公共工程委員會考量環境保護、永續意識抬頭，建議各部會推行前瞻建設時，應落實生態檢核機制，兼顧工程品質與生態永續。

工程會去年訂定「公共工程生態檢核機制」，以工程生命週期分為工程計畫核定、規劃、設計、施工與維謢管理等作業階段，並建議各階段宜由具生態背景人員配合辦理生態檢核及保育作業，讓工程方案也能融入生態保育概念。

生態檢核機制建議，在工程計畫核定階段，應評估計畫對生態環境衝擊程度，決定可行的工程計畫方案；開工前的準備作業應組織含生態背景及工程專業的跨領域工作團隊，確認生態保育措施實行方案、執行生態評估，及確認環境生態異常狀況處理原則。

至於施工後的維護管理階段，除要維護原工程設計功能，也應檢視生態環境恢復情況。

工程會官員今天表示，工程會希望減輕公共工程對生態環境造成的負面影響，去年已發函部會、地方政府告知這項機制。

工程會也發布新聞稿指出，為達成「公民參與」及「資訊公開」，希望工程主辦機關邀生態背景人員、相關單位、在地民眾與民間團體辦理現勘，溝通工程計畫構想方案及可能的生態保育原則，並主動公開生態檢核資訊。

工程會說，後續將與各工程主管部會合作，加強向各工程單位宣導、落實，以減輕公共工程對生態環境的影響，創造更優質、永續環境。（編輯：李明宗）1070619

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