奇力新美桀20日暫停交易 傳與併購案有關

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）奇力新和美桀晚間各自公告，因有重大訊息待公布，公司普通股自20日起暫停交易。市場人士揣測，應與雙方併購案有關。



奇力新和美桀均是被動元件電感廠商，市場人士指出，奇力新已與美桀接觸過一段時間，奇力新高層也積極參與美桀近年的尾牙活動。



美桀第2季持續受惠中國大陸重慶廠擴產效益，一體成型電感Molding需求旺盛，筆電及伺服器客戶訂單陸續增溫。



美桀4月底也取得車用安規認證，跨入車用市場，初期鎖定車燈應用，法人預期第3季可望開始出貨。



展望今年，法人預估，美桀今年整體業績上看新台幣20億元，較去年成長3成，續挑戰歷史新高，預估今年每股純益上看5元。



奇力新主要生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品以及積層印刷功率電感產品等。奇力新在越南的生產基地也積極切入汽車電子應用。



根據奇力新年報資料，國巨持有奇力新股權比重約14.94%，國巨旗下國新投資持有奇力新股權約2.97%。



奇力新積極擴展電感市場版圖，6月13日股份轉換基準日已取得美磊100%股份，納美磊為子公司，總經理鐘世英新任子公司美磊董事長。



奇力新先前表示，要做產業整合者，要打世界盃，邁向全球電感元件市場前3名。



展望下半年，奇力新併購美磊的效益可望在第3季開始顯現，奇力新也進行內部整合提高組織效率，法人預估奇力新集團今年業績可望逼近新台幣160億元，較去年大增26%以上，續創歷史新高。



法人表示，目前全球電感市場規模大約在新台幣850億元左右，其中日系廠商村田製作所（Murata）、TDK-EPC、太陽誘電（Taiyo Yuden）排名前3大，若要在全球電感市場規模躋身前3大，超過10%以上市占率規模是關鍵。（編輯：鄭雪文）1070619